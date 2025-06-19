В Орловской области резко выросла заболеваемость пневмонией

Среди детей и подростков.

Анализ заболеваемости за 2022-2024 годы приведен в государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подготовленном Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области.

В 2024 году зарегистрировано 1442 случая заболевания среди детей до 14 лет (1395,9 случая на 100 тыс. детей). Рост в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом. Уровень выше среднероссийского. Заболеваемость пневмониями среди подростков в 2024 году, по сравнению с 2022 годом, увеличилась в 3,3 раза (1728,4 случая на 100 тыс. человек). Аналогично выше цифр в целом по территории Российской Федерации.

Улучшилась ситуация по заболеваемости среди взрослых. В 2024 году – 755,7 случая на 100 тысяч населения, что в 1,8 раза ниже уровня 2022 года (1388,5). При этом Орловщина все еще «обгоняет» средние показатели по стране.

В докладе указаны районы с превышением среднеобластного уровня по детским и подростковым пневмониям: Глазуновский, Кромской, Ливенский, Покровский, Урицкий.

ИА “Орелград”