«ФосАгро» расширяет горизонты сотрудничества с Орловской областью

Теперь в детском спорте.

Новое направление партнерства обозначено на ПМЭФ. В рамках экономического форума подписано соглашение между Орловской областью и компанией «ФосАгро» в сфере детского спорта. Это нестандартное для аграрного предприятия направление сотрудничества открывает новые возможности, отметил в соцсетях Андрей Клычков.

Орловская область присоединяется к масштабной программе «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Ожидается открытие новых бесплатных спортивных секций, организация крупных спортивных соревнований, создание дополнительных возможностей для развития нового поколения.

Компания «ФосАгро» уже более четверти века является надежным партнером Орловской области, подчеркнул Андрей Клычков. За это время реализованы значимые социальные проекты. Один из самых ярких – ежегодное создание новогоднего катка на главной площади областного центра. Также «ФосАгро» оказывает поддержку спортивной школы «Ледовое поколение», помогает с организацией спортивных мероприятий для сельской молодежи

ИА “Орелград”