Ситуация с банковскими мошенничествами показывает противоречивую динамику

Количество краж в онлайн-банках сократилось в два раза, а общее число мошеннических атак выросло.

Банки модернизировали системы защиты средств клиентов, поэтому мошенники делают ставку на социальную инженерию. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 заявил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Изменение тактики злоумышленников обусловлено эффективностью организованного отпора. Если ранее были попытки взлома личных кабинетов и самостоятельного вывода средств, то сейчас фокус на психологическом давлении. Клиентов убеждают самостоятельно переводить средства под различными предлогами. К группам риска относятся молодые люди – произошло удвоение случаев хищения. В этой категории высока цифровая активность. Для молодых людей стали нормой общение в чатах и дистанционные покупки как товаров, так и услуг. При этом они недостаточно осведомлены о безопасности. Также повышенный риск попасться на уловки мошенников у пенсионеров. Хотя уже произошло снижение количества случаев потери средств на 22%, что свидетельствует о повышении финансовой грамотности.

Банки ввели дополнительные меры защиты, например, подтверждение нетипичных и крупных операций по NFC (прикладыванием карты к смартфону) и по биометрии, а также самозапреты на кредиты и другие. Осенью 2025 года вступает в силу закон об ужесточении ответственности за мошенничество. Уголовная статья ждет всех участников схем – наказание предусмотрено для посредников, вовлеченных в операции с чужими картами.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отметил, что снижение краж в дистанционных сервисах стало результатом эффективных мер защиты банков и повышения осведомленности клиентов. При этом борьба с мошенниками продолжается, и хотя методы злоумышленников меняются, проблема остается актуальной.

Напомним, в Орловской области жительница Мценска лишилась миллиона рублей. Она переписывалась с иностранцем на сайте знакомств. Тот заверил в искреннем расположении и заявил, что готов приехать в Россию, но нужно погасить бизнес-обязательства. Доверчивая орловчанка перевела собеседнику миллион, после этого мужчина перестал выходить на связь.

ИА “Орелград”