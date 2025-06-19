В Орле преподаватель мединститута подозревается в коррупционном преступлении

19.6.2025 | 17:39 Важное, Криминал, Новости

Возбуждено шесть уголовных дел.

Фото: СУ СК России по Орловской области

По материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области следователи возбудили шесть уголовных дел в отношении доцента медицинского института ОГУ имени И.С. Тургенева. Женщина, отвечающая за воспитательную работу, подозревается в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

За период с января 2023 по сентябрь 2024 года подозреваемая получила от местной жительницы 115 тысяч рублей. Деньги передавались за оказание незаконного содействия в успешной сдаче экзаменов и зачетов внучкой этой взяткодательницы.

Подозреваемая сотрудница мединститута задержана следователем. Проводится комплекс следственных действий. Ведется работа с другими фигурантами дела. Следствие готовится обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, сообщили в СУ СК России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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