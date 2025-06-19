В Орле призвали к сдерживанию цен на продукты

Торговые сети могут добровольно снизить наценки на товары.

Вопрос поддержки федеральными торговыми сетями инициативы Федеральной антимонопольной службы по добровольному сдерживанию цен и ограничению наценки на социально значимые товары рассмотрели участники рабочей встречи по вопросам развития торговой деятельности. Она прошла при правительстве Орловской области, под председательством вице-губернатора Вадима Тарасова. Во встрече приняла участие Наталия Аксенова из Орловского УФАС России. Она рассказала, что с 2022 года такие федеральные торговые сети как «Магнит» и группа компаний Х5 («Перекресток», «Пятерочка») держат добровольно взятые обязательства по ограничению торговых наценок на продовольственные товары.

«Орловским УФАС ведется систематическая работа по отслеживанию ценовой ситуации, складывающейся на продовольственном и иных социально значимых рынках Орловской области, – подчеркнули в пресс-службе ведомства. – ФАС России призывает другие федеральные сети рассмотреть возможность присоединения к инициативе, если прежде организация такие обязательства на себя не брала, или расширить перечень товарных позиций, по которым ранее были приняты добровольные обязательства».

Напомним, что цены в Орловской области в апреле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,21 процента по отношению к марту. Значительнее всего в апреле подорожали услуги, но и продовольственные товары за год в целом выросли больше, чем все товары и услуги вместе взятые. По данным Орелстата, в апреле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на продовольственные товары увеличились на 0,5 процента. При этом стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 7285 рублей, увеличившись по сравнению с мартом 2025 года на 3,3 процента.

«Ряд товаров и услуг заметно подорожали, – отмечало по этому поводу Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО. – Среди продуктов это, например, чай, кофе и какао. Неблагоприятные погодные условия в странах-производителях привели к снижению предложения этих товаров на мировых рынках. Также выросли цены на овощи. Причина в том, что весной запасы прошлогоднего урожая постепенно заканчиваются. На прилавок поступает импортная продукция. Она дороже отечественной, даже несмотря на укрепление рубля. Это стало основной причиной сезонного подорожания овощей «борщевого набора».

В свою очередь пресс-служба Орловского УФАС сообщила, что ФАС России высоко оценивает социально ответственное поведение торговых сетей, которые берут на себя добровольные ценовые обязательства. «По мнению ведомства, ограничение ими наценок на отдельные позиции социально значимых продуктов позволяет сдерживать цены на востребованные товары и повышать не только их доступность для граждан, но и конкурентоспособность самих сетей», – подчеркнули в ведомстве.

ИА “Орелград”