В одном из орловских ФАПов нашли просроченные лекарства

19.6.2025 | 16:27 Закон и порядок, Медицина, Новости

Заведующей выписали штраф.

Фото: ИА «Орелград»

Прокуратура Орловского района провела проверку соблюдения правил обращения с лекарственными средствами. В Лавровском фельдшерско-акушерском пункте выявлены следующие нарушения: нахождение просроченных лекарств вместе с пригодными препаратами, отсутствие специально выделенной карантинной зоны для хранения медикаментов.

По результатам проверки заведующая фельдшерско-акушерским пунктом привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Прокуратурой направлено представление главному врачу БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ». На данный момент все выявленные нарушения устранены, уточнили в пресс-службе надзорного органа.

ИА “Орелград”


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