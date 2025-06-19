Орел приветствовал участников автопробега «Дорогами Победы»

Старт был дан 18 июня на главной высоте России – Мамаевом Кургане.

В состав прибывших в Орел экипажей вошли депутаты Волгоградской областной Думы и Заксобрания Севастополя. У стелы «Город воинской славы» состоялся торжественный митинг в память о героях Великой Отечественной войны.

Парламентарии Севастополя начали свой путь от Мемориала героической обороны города. Орел стал второй точкой памятного маршрута. Участники пробега планируют преодолеть больше трех тысяч километров. В маршруте города России и Белоруссии. В Смоленске к автопробегу присоединятся делегации Санкт-Петербурга и Москвы. Вместе участники поедут в Брест. Завершится автопробег 22 июня в 4 часа утра в Брестской крепости. Там состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Великой Отечественной войны.

Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский подчеркнул особую важность патриотических проектов, напоминающих о роли русского народа в освобождении Европы от фашизма. Подобные мероприятия подчеркивают общность и преемственность поколений.

«Без прошлого нет настоящего и будущего», — процитировал Михаила Ломоносова спикер регионального парламента. — Мы горды тем, что в маршрут патриотического проекта вошел Город воинской славы, город первого салюта Орел».

Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин передал орловцам слова приветствия от депутатского корпуса региона и губернатора Андрея Бочарова. Патриотический автопробег незримой нитью соединяет города, которые внесли огромный вклад в дело приближения Победы.

«Мы славим наших отцов и дедов, которые не только отстояли мир и одержали Победу, но и отстроили страну после военной разрухи», – отметил Александр Блошкин.

Слова приветствия в адрес орловцев прозвучали из уст зампреда Законодательного собрания города Севастополя Ильи Журавлева.

«Впереди у нас тысячи километров, которые соединят героические города, судьбы и поколения. А из славного города Орла мы заберем с собой частицу русской силы и русского духа», – отметил Илья Журавлев.

Участники митинга возложили к стеле «Город воинской славы» цветы и почтили память павших воинов минутой молчания.

Отметим, автопробег проводится по инициативе депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с 2022 года.

ИА “Орелград”