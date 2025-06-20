Во Мценске займутся формированием семейных ценностей

Новую муниципальную программу утвердили городские власти.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в городе Мценске» утверждена администрацией райцентра. В ее реализации примут участие не только чиновники, но и Мценский Дворец культуры, Централизованная библиотечная система города Мценска Мценский краеведческий музей им. Г. Ф. Соловьева, МБУДО «Спортивная школа», Спортивная школа олимпийского резерва № 2, Мценская ЦРБ и Центр социального обслуживания населения города Мценска. Основная цель программы – сохранение и укрепление здоровья всех категорий населения.

Задач поставлено несколько: формирование у населения города Мценска мотивации к ведению здорового образа жизни, к отказу от вредных привычек, формирование семейных ценностей, а также популяризация здорового образа жизни и повышение грамотности в вопросах здоровья у жителей. Действие программы рассчитано на 2025-2027 годы, интересно, что ее финансирование постановлением администрации не предусмотрено. При этом предполагается, что уже к 2028 году во Мценске будут созданы условия для укрепления общественного здоровья, качественной жизни граждан, мотивации горожан к ведению здорового образа жизни.

«Проводимые мероприятия позволят сформировать у граждан ответственное отношение к своему здоровью, – считают авторы документа. – Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных направлений социальной политики государства».

Они признают, что на сегодняшний день во Мценске остается актуальной проблема профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни практически всех социально-демографических групп населения. Ранняя увлеченность молодого поколения пагубными привычками, недостаточное внимание к своему здоровью у всех возрастных категорий – все это отрицательным образом сказывается на здоровье населения. Кстати, решение накопившихся проблем в этой сфере возложено и на другие местные программы, такие как «Молодежная политика города Мценска», «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие муниципальной системы образования».

Например, программой «Молодежная политика города Мценска» предусмотрена работа «по реализации адекватных и эффективных мер антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи». Большая работа проводится с молодежью, где основной задачей считается укрепление здоровья, формирование у молодых людей и подростков потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. Для этого в городе создана определенная база: учреждения дополнительного образования, на базе которых работают спортивные секции, кружки. Жители города имеют возможность участвовать в различных спортивных и культурно-массовых мероприятиях разного уровня.

ИА “Орелград”