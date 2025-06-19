«Росатом» и Орловская область расширяют сотрудничество

В ходе ПМЭФ подписано стратегическое соглашение.

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по модернизации энергетической инфраструктуры региона.

Основные направления сотрудничества включают развитие государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, оптимизацию процессов технологического присоединения, повышение эффективности теплоснабжения, внедрение современных систем управления.

Андрей Клычков отметил, что соглашение с РИР имеет большое значение для жителей региона. Планируется масштабная модернизация теплоснабжения, которая улучшит городскую среду и повысит комфорт граждан. Ксения Сухотина подчеркнула, что системное обновление инфраструктуры необходимо для поддержания качества услуг. В Орловской области продолжится реализация крупных совместных проектов.

Реализация соглашения создаст прочную основу для дальнейшего развития энергетической инфраструктуры Орловской области, указано в релизе филиала АО “РИР Энерго” – “Орловская генерация”.

Напомним, в Орле принята пятилетняя программа обновления теплосетей. Планируется модернизация 16 ЦТП с внедрением систем диспетчеризации и погодного регулирования.

ИА “Орелград”