«Росатом» и Орловская область расширяют сотрудничество

19.6.2025 | 18:54 ЖКХ, Новости

В ходе ПМЭФ подписано стратегическое соглашение.

 Фото: филиал АО “РИР Энерго” – “Орловская генерация”

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по модернизации энергетической инфраструктуры региона.

Основные направления сотрудничества включают развитие государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, оптимизацию процессов технологического присоединения, повышение эффективности теплоснабжения, внедрение современных систем управления.

Андрей Клычков отметил, что соглашение с РИР имеет большое значение для жителей региона. Планируется масштабная модернизация теплоснабжения, которая улучшит городскую среду и повысит комфорт граждан. Ксения Сухотина подчеркнула, что системное обновление инфраструктуры необходимо для поддержания качества услуг. В Орловской области продолжится реализация крупных совместных проектов.

Реализация соглашения создаст прочную основу для дальнейшего развития энергетической инфраструктуры Орловской области, указано в релизе филиала АО “РИР Энерго” – “Орловская генерация”.

Напомним, в Орле принята пятилетняя программа обновления теплосетей. Планируется модернизация 16 ЦТП с внедрением систем диспетчеризации и погодного регулирования.

ИА “Орелград”

 

 


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