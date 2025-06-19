Орловчанка из-за вспышки ревности проведет в колонии семь лет

19.6.2025 | 16:46 Криминал, Новости

В Орловском округе вынесен приговор местной жительнице за убийство.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Вечером 9 декабря 2024 года в поселке Стишь женщина находилась в доме со знакомым. Вместе они готовили пищу. Произошла ссора. Как пояснила женщина следователям СК, ей показалось, что мужчина замахнулся ножом. Тогда она выбежала на улицу и помчалась к соседской усадьбе.  В какой-то момент мужчина оказался рядом, тогда женщина нанесла ножом множественные ранения в область шеи. Потерпевший скончался на месте. Нападавшая скрылась с места преступления, предварительно скрыв следы.

В прокуратуре региона уточнили, что подсудимая и ее знакомый употребляли спиртные напитки, ссора между ними произошла на почве ревности.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ.  Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА “Орелград”


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