Стычка с полицией дорого обошлась жителю Орла

19.6.2025 | 9:08 Закон и порядок, Новости

Жителя областного центра осудили за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Детали процесса раскрыла пресс-служба Северного районного суда города Орла. Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел в феврале 2025 года. В тот день подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в общественном месте. Локация не уточняется, но известно, что мужчина на территории Северного района открыто распивал спиртные напитки. Его действия уже подпадали под действие стать 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте).

Кроме того, ему грозило административное дело по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Заметив нетрезвого гражданина, к нему подошли сотрудники патрульно-постовой службы, которые, как установило следствие, предъявили свои служебные удостоверения, представились и попросили нарушителя прекратить противоправные действия. Однако тот подчиняться отказался, а к стражам порядка проявил агрессию.

«Подсудимый, не желая подчиняться законным требованиям полицейских, со значительной силой нанес удар одному из сотрудников полиции, применив, тем самым, насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, – информирует пресс-служба Северного районного суда. – Подсудимый в судебном заседании свою вину признал в полном объеме».

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В соответствии с приговором ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Оспаривать вердикт подсудимый не стал, и приговор уже вступил в законную силу.

ИА “Орелград”


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