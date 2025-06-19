Орловщина и Росмолодежь подписали Соглашение о взаимодействии

Оно должно открыть новые перспективы для развития.

Документ был скреплен подписями на ПМЭФ-2025 губернатором Андреем Клычковым и руководителем Росмолодежь Григорием Гуровым. Ключевые направления сотрудничества включают: создание условий для самореализации молодежи, развитие патриотического воспитания, формирование независимого мышления, поддержку предпринимательства. Планируемые мероприятия в рамках соглашения: совместные форумы и конференции, выставки и конкурсы, спортивные соревнования, взаимодействие с молодежными общественными организациями.

Губернатор Андрей Клычков отметил нацеленность на то, чтобы Орловская область стала территорией возможностей для молодого поколения. Подписанное соглашение направлено на создание благоприятных условий для всестороннего развития молодежи и их активного участия в социально-экономической жизни региона, сообщает Портал Орловской области.

ИА “Орелград”