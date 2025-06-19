Средний и малый бизнес ставит рекорды по размещению средств в депозиты

19.6.2025 | 14:26 Новости, Экономика

При этом около 20% открываются на срок более недели.

ИА “Орелград”

О депозитных предпочтениях предпринимателей на ПМЭФ-2025 рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.  Клиенты среднего и малого бизнеса продемонстрировали рекордные показатели за первые пять месяцев 2025 года. Динамика спроса на депозиты и НСО среди этой категории выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным ВТБ, более 80% депозитов открываются на срок до одной недели: 53% – на один день, 28% – от двух до семи дней, 14% – от восьми дней до месяца, 5% – более месяца.

Денис Бортников отметил, что компании СМП в текущих рыночных условиях стремятся поддерживать высокую ликвидность, использовать выгодные процентные ставки, получая стабильный доход. Такая тенденция показывает осторожный подход к размещению средств с сохранением возможности быстрого доступа к капиталу.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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