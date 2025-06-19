Расходы на региональный проект «Жилье» увеличили

Деньги выделят на стимулирование программ развития жилищного строительства.



Правительство Орловской области увеличило объем финансирования регионального проекта «Жилье» с 905,692 миллиона рублей до 1,135 миллиарда рублей. Кроме того, финансирование ведомственного проекта «Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства» увеличено с 41,365 миллиона рублей до 50,525 миллиона рублей, ведомственного проекта «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для льготных категорий граждан» – с 925,48 миллиона рублей до 926,15 миллиона рублей.

Также утвержден перечень мероприятий и объектов, финансируемых в рамках списания задолженности регионов перед Российской Федерацией по отдельным бюджетным кредитам. За счет высвобождаемых в результате списания задолженности средств и было увеличено финансирование региональных и ведомственных проектов на период до 2029 года. Аналогичные изменения коснулись государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области». В данном случае правительство региона также направит высвободившиеся от списания задолженности средства на увеличение финансирования.

«В указанный перечень на 2025 год включены мероприятия по строительству сетей инженерной инфраструктуры (газовые, водопроводные сети) и автомобильных дорог на территории площадки малоэтажной застройки поселка городского типа Покровское (объем средств – 625,17 тысячи рублей), – сообщил производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс. – На 2026 год – мероприятия по обустройству объектов инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» (объем средств – 221,431 тысячи рублей)».

ИА “Орелград”