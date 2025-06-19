В Орловской области изъяли более 20 единиц оружия

Такой «улов» силовики собрали всего за одну неделю.

В течение всего одной прошедшей недели сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы прошли по домам 64 жителей Орловской области и проверили соблюдение ими установленных правил оборота гражданского оружия. В ходе рейда были выявлены нарушения, из-за которых силовики изъяли у граждан по различным причинам 23 единицы оружия. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

«Населению и представителям организаций Орловского региона росгвардейцы выдают разрешительные документы на приобретение, хранение, ношение и использование гражданского и служебного оружия, оформляют удостоверения частного охранника, а также осуществляют лицензирование деятельности организаций, занимающихся торговлей оружием и патронами к нему, хранением оружия и частной охранной деятельностью, – уточнили в ведомстве. – Всего за прошедшие семь дней росгвардейцы приняли 230 обращений по вопросам оказания госуслуг, рассмотрели 153 ранее поданных заявления, выдали 133 лицензии и разрешения».

Попутно в Орловской области силовики продолжают принимать от граждан оружие, которое те сдают добровольно. Напомним, в соответствии с постановлением правительства региона в подобном случае за сдачу оружия положено денежное вознаграждение. Один из таких случаев произошел буквально на днях, когда в отдел лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу обратилась местная жительница. Она подала заявление о добровольной сдаче бесхозного огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Заявительница сообщила, что во время уборки в гараже обнаружила предметы вооружения, которые, по ее предположению, могли остаться после смерти ее дедушки и могут представлять опасность, – пояснили в Управлении Росгвардии по Орловской области. – Специалисты осмотрели находки, предположив, что это ружье марки ИЖ, газовый револьвер модели «Маузер», несколько единиц боеприпасов и порох. Сотрудники Росгвардии выразили благодарность гражданке за своевременное обращение и содействие в обеспечении общественной безопасности».

ИА “Орелград”