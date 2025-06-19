В Орловскую область поступили 765 контейнеров

Из 1000 запланированных к приобретению ООО УК «Зеленая роща».



«В тарифе регионального оператора заложен 1% от годовой выручки на приобретение и ремонт контейнеров. Благодаря этому мы имеем возможность обновлять инфраструктуру и пополнять контейнерный парк. Подобные меры позволяют расширять охват сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в регионе. На 2025 год запланирована закупка 1000 контейнеров и 10 бункеров. В этом году мы впервые закупили серые накопители согласно законодательным нововведениям, которые вступают в силу с 1 сентября», – отмечает Александр Семёнов, директор ООО «УК «Зеленая роща».

По информации главного инженера Романа Субботина, приобретенные контейнеры и бункеры будут установлены в районах области и в г. Орле согласно потребностям.

Кроме того, по-прежнему продолжается работа по ремонту вышедших из строя контейнеров. Их, в том числе, привозят и из районов области.

ИА “Орелград”