Рост банковских вкладов в России демонстрирует впечатляющие показатели

В первом полугодии портфель привлеченных средств достигнет 61 трлн рублей (+6,1%).

К концу 2025 года ожидается рост до 70 трлн рублей (+20% за год). Об этом на ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Ключевыми факторами стали высокие процентные ставки по вкладам, стабильный доход для тех, кто размещает средства, учитывая уровень инфляции. В структуре сбережений преобладают рублевые вклады. Доля валютных – сократится до 6% к концу года, прогнозируют эксперты.

Дмитрий Брейтенбихер отметил, что снижение ставок происходит плавно, сохраняя привлекательность депозитов для населения. В прошлом году наблюдался рекордный рост рынка на 30%, что сейчас стабилизируется до более умеренных показателей. Вкладчики получают одни из самых высоких доходов в мире, а банки укрепляют ресурсную базу, при этом экономика избегает резких колебаний. Таким образом формируется оптимальный баланс. Такая ситуация свидетельствует о здоровом развитии финансового рынка, где важна не столько рекордная динамика, сколько устойчивость и сбалансированность роста, отметил член правления ВТБ.

ИА “Орелград”