Орловцы получили налоговые вычеты на 2 миллиарда рублей

Налоговики оценили объем возвращенных гражданам денег.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июня 2025 года более 4,6 тысячи орловских налогоплательщиков получили налоговые вычеты в упрощенном порядке. Общая сумма таких вычетов составила около 2,1 миллиарда рублей. Из них социальные вычеты на сумму 25,7 миллиона рублей были предоставлены 626 налогоплательщикам. Кроме того, к началу лета около 42,4 тысячи орловцев заявили налоговые вычеты классическим способом, подав декларацию по форме 3-НДФЛ. Напомним, упрощенный порядок начал действовать с 2021 года.

«На сегодняшний день с его помощью можно получить целый ряд налоговых вычетов по НДФЛ: инвестиционные налоговые вычеты; имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке; налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан; социальные налоговые вычеты, в том числе, на оплату обучения, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, на уплату страховых взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, на уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения», – перечислила пресс-служба регионального УФНС.

К слову, в 2024 году орловцам было предоставлено почти 4,5 тысячи налоговых вычетов в упрощенном порядке, что в 1,8 раза превысило показатель 2023 года. То есть, популярность упрощенного порядка получения налоговых вычетов растет, что налоговики объясняют рядом его преимуществ. В частности, срок возврата денежных средств сокращается в несколько раз – с четырех месяцев до нескольких дней. К тому же не нужно самостоятельно собирать пакет документов и заполнять декларацию, вычет предоставляется по одному «клику».

Кстати, до 2025 года упрощенный порядок действовал только для двух видов вычетов: имущественного и инвестиционного. Но теперь у граждан имеется возможность получения в упрощенном порядке и социальных вычетов. При упрощенном порядке налоговая служба самостоятельно формирует предзаполненное заявление в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте налоговой службы, которое нужно только подписать. Однако о возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке следует уточнять у налогового агента: банка, медицинской, образовательной или физкультурной организации, с которыми был заключен договор на оказание услуг.

Добавим, что в первом квартале 2025 года 94 орловца заявили налоговые вычеты по программе долгосрочных сбережений на общую сумму порядка 5 миллионов рублей. Отметим, что это первые подобные выплаты в Орловской области. Новый налоговый вычет могут получить участники программы долгосрочных сбережений, а также обладатели индивидуального инвестиционного счета. Он положен гражданам, которые являются налоговыми резидентами РФ и уплачивают налог на доходы физических лиц.

ИА “Орелград”