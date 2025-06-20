В Орле новые высотки могут появиться на Ливенской

Идут публичные слушания по перераспределению земли.

Проект межевания в границах квартала 57:25:0031008 разработан по обращению Саманда Титали Полатова. Планируется перераспределение частной земли с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности. Адрес пустующего в настоящий момент участка: ул. 1-я Курская, 103. Он находится между железной дорогой и улицей Ливенской.

Земельный участок находится вне границ территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации, указано в заключении профильного департамента обладминистрации.

Планируется изменение зонирования территории. Сейчас участок находится в производственных зонах ПД и П-5, но его хотят переоформить в другие:

Участок №57:25:0031008:ЗУ1 (6099 кв.м) – в зону О-1 (деловую и коммерческую),

Участок №57:25:0031008:ЗУ2 (1201 кв.м) – в зону Т-1 (транспортную).

На первом планируется строительство многоэтажного жилого дома (высотная застройка), второй будет использоваться как улично-дорожная сеть. Для реализации проекта необходимо внести изменения в градостроительные документы, пройти процедуру публичных слушаний, получить разрешение на изменение вида использования земли.

Публичные слушания по проекту межевания стартовали 20 июня. 26 июня состоится очное собрание в градостроительном зале (г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 7). Начало в 16:15.

Полатов Саманд Титали — предприниматель из Орловской области. По данным kartoteka.ru. Также он является учредителем и директором ООО “ОРЕЛСТРОЙКА”, ООО “ОРЕЛСТРОЙКОНТРАКТ”.

ИА “Орелград”