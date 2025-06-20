Зарплата финансистов в 1,6 раза превысила среднеобластной уровень

Оглашены данные о заработной плате в Орловской области по итогам первого квартала 2025 года.

Уровень жизни населения Орловской области оценили статистики и региональные власти. Данные они опубликовали в оперативном отчете о социально-экономическом положении региона. По итогам первого квартала 2025 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения составил 112,9 процента к аналогичному периоду 2024 года. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов составило 102,4 процента, для сравнения, в 2024 году – 112,2 процента.

«Среднемесячная заработная плата работников за январь-март 2025 года выросла на 16 процентов относительно аналогичного периода 2024 года, реальная заработная плата составила 105,2 процента (за январь-март 2024 года – 108,8 процента), – говорится в документе. – Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-марта 2025 года сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 91,7 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень».

На обрабатывающих предприятиях средняя зарплата по итогам первого квартала текущего года составила 68,4 тысячи рублей, что на 18,3 процента превышает средний заработок по региону. Далее следуют: предприятия по транспортировке и хранению – 66,6 тысячи рублей (115,2 процента к среднеобластному уровню), предприятия сферы информации и связи – 63,3 тысячи рублей (109,5 процента), сельскохозяйственные организации – 61,3 тысячи рублей (106,1 процента).

«Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 32,8 тысячи рублей (56,7 процента от среднеобластного уровня), у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 38 тысяч рублей (65,7 процента), у работников, занятых административной деятельностью, – 42,2 тысячи рублей (72,7 процента), – говорится в отчете.

ИА “Орелград”