Орловщина улучшила позиции в Национальном рейтинге инвестклимата

Результаты были представлены на ПМЭФ.

По итогам 2024 года регион занял 16 место среди всех субъектов Российской Федерации, восьмое – в Центральном федеральном округе.

Ключевые достижения перечислил Инвестиционный портал Орловской области. Это эффективная работа с земельными участками (кадастровый учет и аренда), качественная нефинансовая поддержка бизнеса, развитие несырьевого неэнергетического экспорта, рост показателей малого и среднего предпринимательства, улучшение доступа к газовым сетям, снижение административного давления на бизнес.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата формируется Агентством стратегических инициатив. Оцениваются 110 показателей по восьми основным направлениям (недвижимость, конкуренция, инфраструктура и т.д.). При составлении рейтинга проводятся опросы бизнес-сообщества, анализ статистических данных, принимают во внимание экспертные заключения и обратную связь от инвесторов.

Высокую оценку получила реализация Регионального инвестиционного стандарта, обеспечивающего всестороннюю поддержку инвестиционных проектов, уточняет Инвестиционный портал Орловской области.

ИА “Орелград”