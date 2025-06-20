В Нарышкино надеются получить обновленную школу в 2025 году

Готовность около 70% (как и трех школ Орла).

О состоявшемся сегодня выездном рабочем совещании рассказал глава Урицкого района Николай Тураев. Проинспектировали ход выполнения капитального ремонта в школе №2, пообщались с представителем подрядчика ООО «АСП-СТРОЙ». В настоящее время трехэтажное здание школы готово на 70%, сообщил Тураев. Идут работы по укладке плитки, окраске стен и монтажу межкомнатных дверей, начато устройство каркаса потолка «Армстронг». В двухэтажном здании ведутся работы по монтажу слаботочных систем.

«Обновленную школу планируется открыть в этом году. К этому времени учебное заведение оснастят мебелью и техникой, закупка которых идет полным ходом», – сообщил глава района в соцсетях.

Отметим, Николай Тураев не стал обещать возвращения школьников в стены родного здания к 1 сентября.

Напомним, контракт с ООО «АСП-Строй» заключен в апреле 2024 года. Цена – 114 833 401 рубля. Срок исполнения контракта – 1 октября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки». Стоимость исполненных подрядчиком обязательств – 27,47 млн рублей. Фактически оплачено более 70,25 млн рублей.

ИА “Орелград”