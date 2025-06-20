«Дорожная служба» ведет борьбу с борщевиком

20.6.2025 | 17:20 ЖКХ, Новости

Растения вырубают в полосе отвода автодорог Орловской области.

Фото: АО “Дорожная служба”

«Борщевик – достаточно коварное растение, захватывающее территории и представляющее серьезную угрозу для экологии и здоровью людей. Каждый заросший участок – это вызов, требующий индивидуального подхода», – сообщили в соцсетях компании.

Также к публикации приложили фото, как идет вырубка борщевика на автодороге «Орел – Ефремов».

Борщевик представляет серьезную опасность для человека. Сок растения содержит вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам. При контакте с борщевиком и последующем воздействии ультрафиолета возникают сильные ожоги. Борщевик быстро распространяется по территориям регионов, вытесняя другие растения и нарушая экосистему. При обнаружении агрессора на участке необходимо принять меры по его уничтожению, соблюдая осторожность. Нельзя прикасаться к растению голыми руками. При случайном контакте нужно немедленно промыть место соприкосновения водой и далее избегать попадания солнечных лучей. При проявлении ожогов или аллергии следует обратиться к врачу.

ИА “Орелград”


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