«Дорожная служба» ведет борьбу с борщевиком

Растения вырубают в полосе отвода автодорог Орловской области.

«Борщевик – достаточно коварное растение, захватывающее территории и представляющее серьезную угрозу для экологии и здоровью людей. Каждый заросший участок – это вызов, требующий индивидуального подхода», – сообщили в соцсетях компании.

Также к публикации приложили фото, как идет вырубка борщевика на автодороге «Орел – Ефремов».

Борщевик представляет серьезную опасность для человека. Сок растения содержит вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам. При контакте с борщевиком и последующем воздействии ультрафиолета возникают сильные ожоги. Борщевик быстро распространяется по территориям регионов, вытесняя другие растения и нарушая экосистему. При обнаружении агрессора на участке необходимо принять меры по его уничтожению, соблюдая осторожность. Нельзя прикасаться к растению голыми руками. При случайном контакте нужно немедленно промыть место соприкосновения водой и далее избегать попадания солнечных лучей. При проявлении ожогов или аллергии следует обратиться к врачу.

ИА “Орелград”