Орловских поисковиков возьмут под контроль

Губернатор подправил региональную нормативную базу.

Губернатор Андрей Клычков утвердил изменения в постановление правительства региона «О проведении поисковых работ по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установлению имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества на территории Орловской области». Оно было принято в 2016 году, а подправили его в целях актуализации нормативной правовой базы. Изменилось само название документа, так как его дополнили словами об осуществлении контроля за проведением указанных работ. Соответственно, в постановлении появился дополнительный пункт.

Так, документом предусмотрено наблюдение за соблюдением порядка проведения поисковых работ – сбор и анализ данных о проведении поисковых работ, имеющихся в распоряжении у департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по внутренней политике, на месте осуществлять его будут сотрудники подведомственного ему департамента.

Департамент обязан проводить наблюдение, в рамках которого имеет право направлять запросы в органы власти любого уровня, а также организациям всех форм собственности, деятельность которых связана с увековечением памяти погибших при защите Отечества и проведением поисковых работ. Сотрудники департамента должны выезжать на места проведения поисковых работ – в случае поступления информации о нарушении или о признаках нарушения порядка проведения поисковых работ.

По результатам выезда составляется информационный отчет, в котором указываются «нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью, собственности отдельных лиц или общественной безопасности, а также нарушения, которые могут привести к утрате или повреждению объектов культурного наследия народов Российской Федерации или особо охраняемых природных территорий». В случае выявления признаков таких нарушений, департамент обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления отчета, передать собранную им информацию в компетентные органы, включая прокуратуру.

ИА “Орелград”