Под Орлом пострадавшая простила виновника ДТП

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела.

Болховский районный суд Орловской области вынес постановление о прекращении производства по уголовному делу в отношении местного жителя. Последнего органы предварительного расследования обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Подобные преступления наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; либо арестом на срок до шести месяцев; либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Однако в данном случае виновнику арии повезло.

«Изучив представленные доказательства, приняв во внимание, что преступление относится к категории небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, то, что причиненный потерпевшему вред заглажен в полном объеме, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении гражданина в связи с примирением сторон», – информирует пресс-служба Болховского районного суда.

Авария произошла в конце декабря 2024 года, когда обвиняемый, находясь за рулем технически исправного автомобиля марки «Лада Гранта» двигался по шоссе «Калуга – Перемышль – Белев – Орел». Как установило следствие, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего при перестроении на свою полосу движения автомобиль вылетел на обочину. Там его круто занесло, из-за чего легковушка перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру указанного автомобиля были причинены повреждения, понесшие тяжкий вред здоровью. Но в судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство, в котором просила суд прекратить уголовное дело в отношении виновника аварии в связи с ее примирением с ним. Суду она пояснила, что приняла такое решение добровольно, никто на нее не давил и ей не угрожал. Она также рассказала, что подсудимый полностью возместил причиненный ей вред.

В частности, в счет возмещения морального и материального вреда виновник аварии выплатил ей 50 000 рублей и принес свои извинения. Такое возмещение вреда потерпевшая полагает достаточным, с подсудимым они примирились, претензий к нему она больше не имеет. Подсудимый и его защитник в судебном заседании просили прекратить уголовное дело, а государственный обвинитель не возражал. Впрочем, постановление суда еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”