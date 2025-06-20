Горсовет призвал повысить ответственность мэрии за расходы

Депутат выдали администрации города целый список рекомендаций.

Депутаты Орловского городского Совета на своем очередном заседании, которое прошло под председательством спикера Василия Новикова, рассмотрели отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2025 года. Как сообщила пресс-служба городского парламента, отчет был принят к сведению, но при этом депутаты выдали администрации областного центра ряд рекомендаций. В частности, посоветовали повысить ответственность должностных лиц за соблюдение требований бюджетного законодательства.

Кроме того, нардепы желают разработки комплекса мер по привлечению дополнительных источников доходов и оптимизации расходов, обеспечения своевременного и полного поступления всех доходных источников в городской бюджет, исполнения расходов бюджета в утвержденных объемах, принятия мер по недопущению роста дебиторской задолженности по платежам от аренды имущества и земельных участков, а также мер по взысканию задолженности по плате за наем муниципального жилья. Последним вопросом ведает муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла», у которого на днях сменился начальник.

Что касается отчета, то доходы городского бюджета за первый квартал 2025 года составили 2,846 миллиарда рублей, или 20,4 процента от годового плана. Из них налоги принесли в казну 598,3 миллиона рублей, или на 10,4 процента меньше, чем годом ранее. Собственные неналоговые доходы города Орла составили 129,5 миллиона рублей и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 37,8 процента. Орел остается дотационным городом, поэтому традиционно большую часть доходов он получил из областного бюджета.

По данным администрации Орла, безвозмездные поступления за первые три месяца текущего года сложились в сумме 2,118 миллиарда рублей, или 21,3 процента от годового плана. Потратили за первый квартал 2,502 миллиарда рублей, то есть пока бюджет исполняется с профицитом. Как сообщила пресс-служба горсовета, расходы на социально-культурную сферу составили 1,725 миллиарда рублей, или 68,9 процента от общих расходов. В том числе на образование было потрачено 1,402 миллиарда рублей, на культуру – 76,8 миллиона рублей, на социальную политику – 245,9 миллиона рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 163 миллиона рублей и др.

ИА “Орелград”