Орловской области дали задание по строительству жилья

Регион выполняет его с опережением графика.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации установило для Орловской области плановый показатель на 2025 год по объемам жилищного строительства. Установлен он в размере 325 тысяч квадратных метров жилья. Регион выполняет задание с опережением графика – на сегодня выполнение плана составляет уже 49 процентов. Такие данные озвучила пресс-служба губернатора, отметив, что Орловская область продолжает поддерживать положительную динамику ввода жилья по сравнению с уровнем предыдущего года.

“Обновленные статистические данные показывают, что за прошедшие пять месяцев в регионе введено в эксплуатацию 158 тысяч квадратных метров жилья. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 11,9 процента, – уточнили в пресс-службе губернатора. – Индивидуальное жилищное строительство продолжает серьезно опережать строительство многоквартирных домов. За прошедший период ввод ИЖС оставил 103 тысячи квадратных метров жилья, ввод жилья в многоквартирных домах – 55 тысяч квадратных метров”.

Тем временем Орелстат обнародовал уточненные данные за январь-апрель 2025 года. По подсчетам статистиков, из общего количества введенных в эксплуатацию зданий 97,6 процента составляют именно здания жилого назначения. В целом в январе-апреле 2025 года организациями и индивидуальными застройщиками было построено 1439 квартир. Введено в эксплуатацию 142,9 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 43,2 тысячи квадратов, в сельской местности – 99,7 тысячи.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 638 новых жилых домов общей площадью 93 тысячи квадратных метров, что составляет 65 процентов от всей площади жилья, введенного в январе-апреле 2025 года, – отмечает Орелстат. – Из них 150 жилых домов площадью 11,8 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сдана в эксплуатацию 801 квартира в четырех жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 49,9 тысячи квадратных метров».

ИА “Орелград”