В Ливнах устроят праздничную торговлю шашлыком

Власти орловского райцентра готовят праздничную программу на День города.



Администрация Ливен распорядилась об организации праздничной торговли при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Организована она будет 28 июня 2025 года. Власти города уже утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов и аттракционов, порядок приема заявок и предоставления мест для осуществления праздничной торговли, а также ассортиментный перечень продовольственных и непродовольственных товаров, которыми будет разрешено торговать.

Ответственность за организацию праздничной торговли возложена на комитет экономики, предпринимательства и торговли администрации города. Заявки от торговцев принимаются в письменном виде как для торговых объектов, так и для аттракционов. К заявке надо приложить свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, документ, удостоверяющий личность, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Разрешение на размещение аттракционов выдается при наличии эксплуатационных документов, а именно свидетельства о государственной регистрации аттракционов и акта оценки технического состояния аттракционов. Распределение мест для размещения аттракционов займется специально созданная комиссия. Перед ней поставлена задача создать для всех участников праздничной торговли равные условия.

“Учитывая ограниченную площадь для размещения аттракционов, каждому участнику предоставляется возможность для размещения одного аттракциона. Места, оставшиеся свободными, подлежат распределению комиссией в аналогичном порядке согласно дате и времени подачи заявки”, – говорится в постановлении администрации города.

Ассортиментный перечень продовольственных и непродовольственных товаров для организации праздничной торговли выглядит так: изделия народного и художественного промысла, сувенирная продукция, игрушки, шары, кондитерские изделия без кремовых начинок в упакованном виде, сладкая вата, попкорн, кукуруза, продовольственная группа товаров в упакованном виде, безалкогольные напитки в промышленной упаковке, мороженое в упакованном виде (при наличии морозильного оборудования), а также традиционный шашлык.

ИА “Орелград”