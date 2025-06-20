Почти 300 тяжких преступлений раскрыли в Орловской области

УМВД рассказало об оперативной обстановке в регионе.

В Орловской области за пять месяцев 2025 года органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было раскрыто 1140 преступлений, в том числе 272 преступления, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Установлено 952 человека, которые подозреваются или обвиняются в их совершении.

Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде времени также было задержано 79 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 13 граждан, которые числились пропавшими без вести. Такие данные раскрыло Управление МВД России по Орловской области, отчитавшееся о состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам пяти месяцев 2025 года.

«В истекшем периоде органами и подразделениями внутренних дел области продолжена реализация мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, повышению эффективности профилактики преступности, – сообщает ведомство. – Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной. Сократилась регистрируемая преступность в 15 районах Орловской области, наиболее существенно: в Новосильском, Должанском, Шаблыкинском и Колпнянском районах».

По подсчетам правоохранителей, в структуре преступности лидируют преступления против собственности, доля которых составила 67,3 процента от общего количества преступлений. На втором месте с долей 11,7 процента находятся преступные посягательства против личности, на третьем с долей 7,9 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. УМВД также сообщило, что в отчетном периоде времени в регионе меньше, чем годом ранее, было зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, мошенничеств, в том числе дистанционных, краж всех форм собственности и угонов транспортных средств.

ИА “Орелград”