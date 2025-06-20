Под Орлом экс-директора завода признали мошенником

Бывший директор причинил заводу очень крупный материальный ущерб.

О вынесении обвинительного приговора сообщила пресс-служба Малоархангельского районного суда. Из сообщения следует, что подсудимый занимал должность директора завода в период с 2017 по 2020 год. Следствие считало, что он воспользовался своим служебным положением в корыстных целях и совершил хищение денежных средств на общую сумму более 16,23 миллиона рублей, принадлежащих заводу. Тем самым предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере.

Версию следствия и позицию защиты изучил суд. Он установил, что у топ-менеджера действительно «возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере денежных средств возглавляемого им предприятия, в целях извлечения выгоды для себя». Из материалов уголовного дела следует, что он попросту забирал наличные деньги из заводской кассы.

Официально деньги он брал на приобретение оборудования для технологического перевооружения завода. Однако следствие настаивало на том, что покупал он «выбывшее из эксплуатации оборудование для производства картофельного крахмала, имевшее стоимость как лом металла». Кроме того, следствие посчитало, что директор приобретал по завышенной цене сырье, в частности картофель. Покупал у производителей, но через фиктивного посредника, доступ к банковскому счету которого у него имелся. Тут у следствия возник вопрос: почему топ-менеджер не совершал сделки напрямую?

В судебном заседании подсудимый, которого обвиняли в мошенничестве, свою вину не признал, но суд, с учетом представленных доказательств и показаний свидетелей, посчитал его вину доказанной. «Суд не нашел возможным исправление подсудимого без изоляции его от общества и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – подытожила пресс-служба Малоархангельского районного суда.

В пресс-релизе не указывается, кто является фигурантом дела и название пострадавшего предприятия. Однако в картотеке дел по ст.159 ч.4 УК РФ фигурирует Анискин Сергей Михайлович. Ему недавно вынесен обвинительный приговор. Человек с таким именем с сентября 2017 года по ноябрь 2020 был директором АО “Плещеевский крахмальный завод”, указано в kartoteka.ru.

ИА “Орелград”