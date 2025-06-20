В Болхове начал работу новый клуб «Молодые кадры»

Это второе подобное объединение в Орловской области.

Целевая аудитория клуба — молодые специалисты, студенты, старшеклассники и начинающие предприниматели. Новое сообщество создано для поддержки профессионального роста и развития молодежи. Основные направления работы клуба включают: организацию общения и обмена опытом между участниками, проведение обучающих мероприятий и мастер-классов, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям, организацию стажировок, поддержка начинающих бизнесменов.

Первое мероприятие клуба собрало 10 студентов Болховского педагогического колледжа. Участники приняли участие в мастер-классе по самопрезентации от психолога Семейного МФЦ Болхова.

Значимость проекта подчеркнула руководитель Кадрового центра Орловской области Ирина Гриминова. По ее мнению, куб “Молодые кадры” открывает новые горизонты. Новая площадка объединит активных людей, где каждый сможет найти баланс между увлекательным досугом и профессиональным становлением. А главное, клуб поможет решить кадровый вопрос в Болховском районе, отметила Ирина Гриминова.

Развитие проекта стало возможным благодаря участию региона в программе модернизации службы занятости, уточняет пресс-служба Кадрового центра Орловской области.

ИА “Орелград”