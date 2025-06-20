Шестерых иностранцев осудили во Мценске

Районный суд Орловской области отчитался о своей работе за минувший год.

Мценский районный суд Орловской области представил отчет о своей деятельности за период с 10 июня 2024 года по 10 июня 2025 года. С учетом судебного отделения в поселке Корсаково на рассмотрение за отчетный период времени поступило 148 уголовных дел на 171 обвиняемого. Производство окончено за тот же период по 151 делу в отношении 172 подсудимых. Не рассмотренных по состоянию на 10 июня 2025 года уголовных дел оставалось 37 в отношении 49 подсудимых.

«Из рассмотренных по существу уголовных дел рассмотрено с вынесением приговора 117 дел на 134 лица, производство прекращено по различным основаниям по 20 делам в отношении 20 подсудимых, – сообщает пресс-служба Мценского районного суда. – Принудительные меры медицинского характера судом применены были в отношении семи невменяемых. С участием присяжных заседателей уголовные дела за истекший год не рассматривались, оправдательные приговоры судом постановлены не были».

В отношении несовершеннолетних граждан за год судом было рассмотрено три уголовных дела. Сообщается также, что за год было осуждено 38 женщин и шесть иностранцев. В 19 случаях приговоры были вынесены за совершение преступлений в группе лиц. 36 человек получили наказание в виде реального лишения свободы, 30 граждан получили наказание в виде исправительных работ. Штраф назначен 22 осужденным, 13 человек получили условное лишение свободы, девять – обязательные работы, семь – принудительные работы, один – ограничение свободы. Наказание в виде лишение права занимать определенные должности или определенной деятельностью назначено семи осужденным.

«Наибольшее количество преступлений, за совершение которых подсудимые были осуждены – это преступления небольшой тяжести, – добавили в пресс-службе суда. – Такие преступления представляют собой умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы. При этом лишение свободы – наиболее строгий вид наказания, чаще всего за совершение данной категории преступлений предусмотрены иные, не связанные с лишением свободы, виды уголовного наказания».

Так, за совершение преступлений небольшой тяжести во Мценске осудили 52 человека. На втором месте стоят тяжкие преступления, обвинительный приговор по которым было вынесен 41 преступнику. На третьем месте – преступления средней тяжести, за что были осуждены 27 человек. Замыкают этот рейтинг особо тяжкие преступления, за совершение которых за год были осуждены три человека. Отметим, что за совершение таких преступлений возможно назначение наказания в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет.

ИА “Орелград”