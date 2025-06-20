В орловской школе за долги отключили свет

На уровне «аварийной технологической брони» энергия есть лишь в части помещений.

О сложностях работы школы №45 города Орла проинформировали губернатора в комментариях к прямому эфиру в соцсетях. Ситуация с отключениями повторяется ежегодно. В профильном департаменте комментировать предположение об оттоке кадров, которые не хотят трудиться в сумраке, не стали. В администрации города просто констатировали, что подача энергии ограничена из-за долга. Срок погашения обязательств не указали.

« … пищеблок и помещения, в которых организован летний пришкольный лагерь, обеспечены электроэнергией в штатном режиме в размере потребления электроэнергии в рамках аварийной технологической брони. Кроме этого, подача электроэнергии обеспечена в кабинеты администрации школы», – написали с аккаунта администрации Орла.

ИА “Орелград”