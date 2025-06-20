Администрация района отчиталась о ремонте домов после падения БПЛА

Устранение последствий майской атаки на Орловскую область продолжаются.

«На сегодняшний день завершены работы по устройству поврежденной части крыши над квартирами № 1 и № 5 дома № 7 по ул. Садовая, построена полностью разрушенная пристройка к квартире № 5. Заказаны оконные и дверные блоки. Подрядчик приступает к работам на других пострадавших объектах», – проинформировала администрация Болховского района в соцсетях.

Отметим, жители, вероятно, недовольно темпом работ, но высказать это в комментариях к посту чиновников не могут – они закрыты. Поэтому люди жалуются на жизнь СМИ.

25 мая губернатор посетил частные дома, которые пострадали от вражеской атаки БПЛА, пообщался с людьми. Степень разрушения различная – есть полностью сгоревшие строения, информировал Андрей Клычков в соцсетях. На совещании в обладминистрации 26 мая глава региона просил коллег поторопиться с оказанием помощи. В Болхове повреждения получили 14 домов и квартир.

ИА “Орелград”