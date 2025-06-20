В суд направлено дело о смертельном укусе в лицо

В Орле завершено расследование жестокого преступления.

Ранее судимый житель Железнодорожного района обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Вечером 9 апреля 2025 года обвиняемый вместе со своей подругой пришел к знакомому в дом в Транспортном переулке. Между мужчиной и его спутницей возник бытовой конфликт. Хозяин дома попытался вмешаться в ссору. Обвиняемый нанес нежеланному советчику удары по голове. «Два раза правой, один левой», – рассказал позже задержанный. Также укусил оппонента в лицо. Пострадавший скончался на месте.

СУ СК России по Орловской области сообщает, что проведены все необходимые следственные действия, установлены обстоятельства произошедшего, обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА “Орелград”