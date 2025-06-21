Доступность детсадов оценили в Орловской области

Регион полностью обеспечен дошкольным образованием.

Орловская область на 100 процентов обеспечена дошкольным образованием для детей в возрасте как от 3 до 7 лет, так и до 3 лет. Об этом со ссылкой на данные регионального департамента образования сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО). Вопрос был поднят на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Сообщается, что в период с 2019 по 2021 годы в рамках национального проекта «Демография» на территории Орла было построено четыре детских сада, что дало городу 420 дополнительных мест.

«Сегодня система дошкольного образования региона включает в себя: 155 муниципальных детских сада, дошкольные группы (отделения) в 120 общеобразовательных организациях, одну негосударственную дошкольную организацию, двух индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования, – следует из данных департамента образования. – Услугами дошкольного образования охвачено 25 536 детей, из которых 3020 детей – в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Также имеется свыше 6267 свободных мест, в том числе 1725 мест в Орле».

По оценкам экспертов, в настоящий момент на 2025 и последующие годы в очереди в детсады состоят 5579 детей, в том числе 5170 детей в возрасте до 3 лет. Члены областной трехсторонней комиссии как положительный момент отметили также возможность пользования группой продленного дня в школах. Согласно озвученной статистике, в минувшем учебном году 23 процента учеников 1-4 классов, а это совокупно 5769 человек, посещали 253 группы продленного дня.

«Создание условий для развития групп продленного дня включено в перечень мероприятий национального проекта «Семья», – уточнили в ФПОО. – В Орловской области разрабатываются меры по увеличению мест в группах продленного дня. Так, с 1 сентября 2025 года в 110 школах (34 процента от общего количества школ) планируется работа 338 групп продленного дня для более 6,8 тысячи детей. К концу 2030 года планируется увеличить количество групп продленного дня до 362».

ИА “Орелград”