В Орловской области за 7 миллионов установят два светофорных объекта

Работы будут проводиться в Колпнянском районе.

Светофорные объекты появятся на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в рамках капитального ремонта. КУ ОО «Орелгосзаказчик» 20 июня заключил контракт с АО «Дорожная служба». Цена – 7 564 904 рублей. Срок исполнения контракта – 1 октября 2025 года.

Устройство светофорного объекта на дороге «Дросково – Колпна», Колпна, ул. Советская на км 31+950 – 3,3 млн рублей. Устройство светофорного объекта на дороге «Колпна – Моховое» – граница Курской области (с 0+070 по 15+700) – 4,2 млн рублей.

ИА “Орелград”