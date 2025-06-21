МЖД предлагает 672 выпускникам школ получить целевое образование

21.6.2025 | 13:31 Новости, Образование

Профильные учебные заведения есть в Орловской области. 

Фото: МЖД

Московская железная дорога предлагает 672 выпускникам школ возможность получить целевое образование по востребованным железнодорожным специальностям. Популярные направления обучения в высшем образовании: эксплуатация железных дорог, системы обеспечения движения поездов, строительство железных дорог, мостов и тоннелей. Среднее профессиональное образование можно получить по направлениям: организация перевозок и управление на транспорте, автоматика и телемеханика, путь и путевое хозяйство, техническая эксплуатация подвижного состава.

Преимущества целевого обучения заключаются в именной стипендии от компании, участии корпоративных проектах, оплачиваемой практике, гарантированном трудоустройстве, также выдается единовременное пособие.

Документы для поступления можно подать через госуслуги или приемную комиссию. Учебные заведения-партнерыв нашем регионе – филиал ПГУПС в Орле, Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина.

ИА “Орелград”


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