Выпускники Академии ФСО получили свои первые офицерские звания

И дипломы об окончании вуза в Орле.

Выпуск 2025 года – более 300 молодых офицеров. Они пополнят ряды высококвалифицированных специалистов, готовых обеспечивать безопасность государства, с честью выполнять служебный долг и защищать интересы Российской Федерации.

Поздравили молодых офицеров, пожелав им успехов в службе и новых профессиональных высот, представители исполнительной и законодательной власти Орловской области, митрополит Тихон, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти.

ИА “Орелград”