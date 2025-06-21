Выпускники Академии ФСО получили свои первые офицерские звания

И дипломы об окончании вуза в Орле.
Выпуск 2025 года – более 300 молодых офицеров. Они пополнят ряды высококвалифицированных специалистов, готовых обеспечивать безопасность государства, с честью выполнять служебный долг и защищать интересы Российской Федерации.
Поздравили молодых офицеров, пожелав им успехов в службе и новых профессиональных высот, представители исполнительной и законодательной власти Орловской области, митрополит Тихон, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти.
ИА “Орелград”