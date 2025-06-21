Полиция напомнила иностранцам о возможности урегулировать правовой статус

Важное сообщение распространило УМВД России по Орловской области.

Возможность легализации статуса продлена до 10 сентября 2025 года, в связи с продлением срока действия Указа Президента РФ № 1126 от 30 декабря 2025 года.

Иностранные граждане, нарушившие сроки пребывания в России и включенные в реестр контролируемых лиц, могут оформить патент на работу, получить разрешение на работу, оформить разрешение на временное проживание, получить вид на жительство (при наличии оснований). Преимущества: возможность оформления документов без выезда из страны, отсутствие риска административного выдворения, отмена запрета на въезд в РФ.

Необходимые условия: погашение всех задолженностей (пошлины, налоги, штрафы), прохождение дактилоскопии, медицинское обследование, сдача теста на знание русского языка, истории и законодательства РФ, получение соответствующих документов.

Обращаться следует в территориальные отделения полиции, Управление по вопросам миграции УМВД, Филиал «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Телефон горячей линии: (4862) 54-13-07.

Важно: если иностранец не урегулирует свой статус до указанного срока и будет внесен в реестр контролируемых лиц, к нему будут применены ограничительные меры – он не сможет получить весь спектр услуг, необходимый в повседневной жизни (от открытия банковского счета до заключения брака).

ИА “Орелград”