Орловским работодателям посоветовали поддержать семьи

Рекомендацию им адресовала областная трехсторонняя комиссия.

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала работодателям региона включать в коллективные договоры, отраслевые и иные соглашения дополнительные меры поддержки работников «с семейными обязанностями». Об этом сообщила Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО). В ведомственной пресс-службе уточнили, что ранее российская трехсторонняя комиссия подготовила «Рекомендации по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями».

«Меры сгруппированы по четырем основным блокам: содействие в совмещении профессиональных и семейных обязанностей; обеспечение социальной поддержки работников с семейными обязанностями, семьи, материнства, отцовства и детства; забота о здоровье работников и их детей; укрепление и популяризация семейных ценностей», – перечислили в ФПОО.

Указанный документ не является обязательным для исполнения, его первостепенная задача заключается в том, чтобы помочь работодателям сориентироваться и определиться с мерами поддержки своих семейных работников. Ведь формирование и поддержание традиционных семейных ценностей является одной из приоритетных задач всего государства, что отражено в национальных целях развития России. Государство оказывает поддержку семьям с детьми, перечень льгот и выплат поистине огромен. Но и работодатели могут и должны внести свой вклад в работу по поддержке работников с детьми на основе социального партнерства.

«Основные задачи корпоративной социальной политики заключаются в поддержке создания семей и популяризации многодетности, создании условий для совмещения трудовых и семейных обязанностей, включая период беременности, предоставлении дополнительных мер социальной поддержки», – пояснила пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области.

Кстати, по информации регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, в 2024 году центрами занятости населения на профессиональное обучение были направлены 63 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и 25 не работающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста. В этом году предусмотрено дополнительное профессиональное образование женщин, имеющих детей, в рамках проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

ИА “Орелград”