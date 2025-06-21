На Генплане Орла появятся бассейн и школа искусств

Оба объекта планируются в Зареченском микрорайоне.

В ближайшее время пройдут публичные слушания по главным градостроительным документам города. Проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа «ГородОрел» будут обсуждаться с 30 июня по 3 июля в администрациях районов.

Правки вносятся в том числе в целях размещения объектов образования и науки. Планируется использование земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:18572 для размещения многофункционального спортивного комплекса с бассейном (между Зареченской улицей и Царев Брод). Вид разрешенного использования земли – «Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий» (код 5.1.1), «Обеспечение занятий спортом в помещениях». В этом же районе, в границах земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:17598, планируется строительство объекта образования «Школа искусств по ул. Емлютина».

Предполагается также исключение неактуальных планируемых детского сада и школы на территории, ограниченной улицами Живописная, Калакина, Леонова, Маресьева.

ИА “Орелград”