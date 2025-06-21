В Орловской области учились ликвидировать последствия падения беспилотников

Площадкой для отработки навыков стал Корсаковский район.

ГУ МЧС России по Орловской области провело проверку готовности муниципалитета к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также к осуществлению мероприятий гражданской обороны. Оценивались действия по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера.

В районной администрации прошло совещание, где участники доложили о готовности к проведению учений. Состоялся смотр служб экстренного реагирования района. При этом проверялись как специальные знания, так снаряжение и оборудование. Далее приступили к практической отработке. Участники учения восстанавливали системы жизнеобеспечения и оказывали помощь населению. Согласно вводной, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на подстанции загорелся силовой трансформатор, также был «поврежден» газопровод. Кроме этого, «в связи с падением беспилотника» на жилой дом произошел взрыв и возник пожар.

«Руководители муниципального уровня и действующие «боевые» подразделения еще раз повторили свои задачи, ведь предотвратить происшествие и быть к нему готовым намного легче, чем работать в условиях реальной ЧС», – уточнили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, последствия не учебных ЧП уже приходилось ликвидировать на территории региона. В середине мая в Болховском районе при падении БПЛА повреждены 14 домов и квартир, а также здание завода. В начале июня в Свердловском районе в результате падения осколков пострадали три жилых дома, а также участок газопровода. В одном из районов было выведено из строя оборудование связи. В минувшую среду в результате падения обломков БПЛА в Сосковском районе повреждена крыша и окна частного жилого дома, а также личный автотранспорт.

ИА “Орелград”