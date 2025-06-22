Светящейся фигуре орла нашла новое место

Переезд связан с ремонтом и расширением улицы Тургенева в Орле.

Светодиодная фигура орла сменила локацию — теперь она украшает детский парк Орла, сообщает администрация города. Ранее арт-объект располагался возле торгового центра «Трилистник» на улице Тургенева. На данный момент инсталляция еще не подключена к электрическому питанию. Специалисты проведут необходимую ревизию системы освещения перед запуском подсветки.

Напомним, орел появился в нашем городе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

ИА “Орелград”