«Огненная картина войны» засияла в центре Орла

На улице Ленина состоялась масштабная международная акция памяти.

Участники создали композицию из 8 000 свечей, сообщает администрация Орла. Партизанское движение в регионе в годы Великой Отечественной войны стало центральной темой мероприятия. Организаторы напомнили о значительном вкладе партизан в достижение победы: уничтожено более 23 000 солдат и офицеров противника, крушение двух бронепоездов, взорвано 50 мостов и 51 вражеское танковое средство.

Сотни орловчан пришли почтить память героев Великой Отечественной войны и стать свидетелями, как история оживает в свете зажженных свечей.

ИА “Орелград”