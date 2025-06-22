В Орле выложили из свечей пятиконечную звезду

22.6.2025 | 9:32 Культура, Новости

Она засияла в 4 часа утра у стелы «Город воинской славы» .

Фото: администрация Орла

Ранним утром 22 июня жители Орла собрались на бульваре Победы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Участники акции зажгли более тысячи свечей в знак вечной памяти о героях войны.

В каждой семье сохранились воспоминания о тех трагических событиях, и долг нынешнего поколения — хранить память о подвиге предков. В год 80-летия Победы эта акция приобрела особое значение. Свеча памяти стала символом единства народа, напоминанием о том, какой ценой была достигнута победа над фашизмом.

ИА “Орелград”


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