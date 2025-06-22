Приговор за избиение младенца оставили без изменения

Решение в декабре 2024 года вынес Мценский районный суд Орловской области.

Действия местной жительницы были квалифицированы по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). Жертвой амчанки стал четырехмесячный ребенок.

Из материалов дела следует, что в декабре 2023 года подсудимая распивала спиртные напитки у себя дома в компании со своими приятелями, а также со своей сестрой, которая пришла к ней в гости со своим малолетним внуком. Во время застолья нетрезвая бабушка поругалась со своей сестрой. Ребенок в это время мирно спал в соседней комнате. Именно его и выбрала в качестве жертвы подсудимая. Желая «насолить» сестре, она схватила ребенка и подняла его за ноги так, что тот оказался вверх ногами и головой вниз.

«После чего, удерживая в таком положении, головой ударила малолетнего об угол сиденья деревянной табуретки, а затем нанесла второй удар головой ребенка о другой, неустановленный предмет, – сообщает пресс-служба Мценского районного суда. – Действиями амчанки малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы и иных повреждений головы, степень тяжести которых оценена в совокупности экспертным путем как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью».

Подсудимая свою вину не признала. По ее версии, она не причиняла ребенку телесные повреждения, фигурирующие в материалах дела. А защита женщины даже говорила о том, что свидетели подсудимую умышленно оговаривают. Но доказательств оговора представлено не было, а вот вина женщины была доказана «на основе анализа совокупности представленных и исследованных доказательств, положенных в основу обвинительного приговора».

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в том числе преклонный возраст осужденной, наличие у нее заболеваний, ее волонтерскую деятельность, – уточнили в пресс-службе суда. – Отягчающими уголовную ответственность виновной обстоятельствами суд признал совершение амчанкой преступления в состоянии алкогольного опьянения, поскольку употребление алкоголя влияло на ее поведение при его совершении».

В итоге осужденной назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, отбывать которые она должна в исправительной колонии общего режима. Суд пришел к выводу, что менее строгое наказание не позволит осужденной исправиться и достичь целей наказания. Приговор был обжалован, но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения, а апелляционные жалобы защитников осужденной – без удовлетворения.

ИА “Орелград”