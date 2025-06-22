В Орле конфисковали просроченные вейпы

Решение о конфискации принял арбитражный суд.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел материалы административного дела, заведенного по мотивам проверки. Провели ее сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в магазине, который принадлежит жительнице Орла. Последняя зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Роспотребнадзор просил суд привлечь ее к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.

Требование Управления было мотивировано тем, что при проведении документарной внеплановой проверки в отношении ИП были выявлены факты оборота никотинсодержащей продукции и безникотиновой жидкости с истекшим сроком годности, а также с нарушением требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к обязательной маркировке. Иными словами, в ходе проверки были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Как следует из материалов дела, проверка была проведена еще в марте 2025 года. Тревожный сигнал поступил с таможни, которая зафиксировала ввоз указанной выше продукции. В тот же день торговый павильон осмотрела полиция, а затем магазин посетили и сотрудники Роспотребнадзора. Оказалось, что с истекшими сроками годности, а также с нарушениями правил маркировки продавались без малого 40 электронных систем доставки никотина.

Суд решил требования контролирующего ведомства удовлетворить и привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 000 рублей и с конфискацией предметов совершения административного правонарушения, то есть всех арестованных в ходе проверки электронных систем доставки никотина.

ИА “Орелград”