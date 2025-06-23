Парк в Орле задолжал за фонтаны

23.6.2025 | 6:35 Закон и порядок, Новости

«Выбивать» деньги по контракту подрядчику пришлось по суду.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Орловский Центр Индивидуального Малоэтажного Строительства» к муниципальному автономному учреждению культуры «Централизованный парковый комплекс города Орла» рассмотрел региональный арбитраж. Изначально иск был подан к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Детский парк», но последний затем прошел процедуру реорганизации, так что его место занял правопреемник.

Как следует из материалов дела, в июне 2024 года стороны заключили гражданско-правовой договор. Подрядчик взял на себя обязательств по текущему содержанию и техническому обслуживанию фонтана «Краски детства» в Детском парке города Орла. Цена контракта составляла 386 тысяч рублей. Услуги подрядчик должен был оказывать в период с 1 июня по 15 октября 2024 года. Оплатить услуги заказчик был обязан в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приемки.

В августе того же года стороны заключили аналогичный гражданско-правовой договор на текущее содержание и техническое обслуживание фонтана «Кони» все в том же Детском парке. Цена этого контракта составляла 249 тысяч рублей. Подрядчик свои обязательства выполнил, но денег в установленный срок не получил. Компания направляла в адрес дирекции парка претензии о погашении задолженности, но своего не добилась.

Суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с муниципального автономного учреждения культуры «Централизованный парковый комплекс города Орла» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Орловский Центр Индивидуального Малоэтажного Строительства» задолженность по договорам, а также пени, которые будут начисляться на сумму основного долга в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка за каждый день просрочки исполнения обязательства по день фактической уплаты.

ИА “Орелград”


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