В Орловской области поощрят физиков и математиков

Лучшим из лучших выдадут премии из областного бюджета.

Областные власти распорядились о проведении ежегодного конкурса на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин. Проводится он в целях повышения творческой активности преподавателей, аспирантов, учителей, методистов Орловской области. Другая цель заключается в создании учебной и методической литературы по физико-математическим дисциплинам для школ, вузов и профессиональных образовательных организаций.

Конкурс будет проведен в сентябре-декабре 2025 года. Председатель экспертной комиссии, по сути жюри, назначен Владимир Агибалов, заместитель руководителя департамента образования Орловской области. Одной из задач конкурса является внедрение лучших работ и методик в практическую деятельность образовательных организаций региона. Не забыли власти и о поощрении преподавателей, учителей, методистов и аспирантов, активно занимающихся научной работой по созданию учебной и методической литературы.

Победителей ожидают не только почетные грамоты и дипломы, но и премия в размере 25 тысяч рублей. Соавторам работы, победившей в конкурсе, премию выплатят в равных долях. Финансирование берет на себя областной бюджет. Организация, проведение и подведение итогов конкурса возложены на департамент образования. К участию примут работы преподавателей, аспирантов, учителей и методистов школ, вузов и ссузов, выполненные отдельными авторами либо их коллективами, но не более трех соавторов, возраст которых не превышает 35 лет.

Право выдвижения работ на конкурс предоставлено самим образовательным организациям, а также ученым советам, советам молодых ученых и специалистов. К работе надо будет приложить рецензию образовательной организации, в практическую деятельность которой она внедрена. Кандидатские и докторские диссертации, прошедшие защиту, на конкурс не принимаются. Прием конкурсных документов продлится в период с 22 по 26 сентября 2025 года.

При оценке работ экспертная комиссия будет руководствоваться такими критериями, как актуальность работы, научная новизна исследования, степень раскрытия темы, личный вклад автора в исследование, четкость постановки задачи, грамотность и логичность изложения, степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций. Важным фактором является и значение исследуемой проблемы для преподавания физико-математических дисциплин в образовательных организациях.

ИА “Орелград”